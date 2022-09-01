Премьер Эстонии высказалась за общеевропейский визовый запрет для россиян

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ввести общеевропейский визовый запрет для россиян. По ее словам, решения о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме недостаточно.

"Я рада, что хотя бы это решение было достигнуто, но этого недостаточно. Мы продолжим работать над тем, чтобы добиться общеевропейского решения по запрету на выдачу виз гражданам России", – передает РИА Новости ее слова.

Каллас вновь сказала о том, что посещение Европы является "привилегией, а не правом". По ее словам, страны Евросоюза сейчас рассматривают возможность введения запрета на выдачу виз гражданам РФ на национальном уровне.

31 августа министры иностранных дел Евросоюза приняли решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Отмечалось, что при этом ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны выступили против подобных ограничений.

До этого глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра подчеркивал, что визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех россиян. Он отмечал важность контактов между людьми и назвал нехорошей идеей предложение об ограничении виз для всех граждан РФ.