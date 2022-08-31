В Нидерландах заявили, что визовые ограничения ЕС коснутся не всех россиян

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Визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех россиян. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Он отметил важность контактов между людьми и назвал нехорошей идеей предложение об ограничении виз для всех россиян.

"В первую очередь мы рассматриваем меры, которые затронут россиян, приезжающих в Европу за покупками", – приводит слова Хукстры ТАСС.

Руководители МИД стран – членов ЕС обсудят вопрос ограничения виз для россиян 30 и 31 августа в Праге. Отмечалось, что это станет главной темой встречи.

Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявлял, что готов ограничить выдачу виз для российских туристов, даже если по этому вопросу не будет принято общего решения на уровне Евросоюза. Также концепцию прекращения выдачи виз россиянам начала рассматривать Польша.

Возможное введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддержали Греция и Кипр. Отмечалось, что греческие чиновники также не рассматривают и возможное изменение статуса российских виз.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

