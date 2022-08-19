Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу туристических виз россиянам

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Греция и Кипр не поддерживают введение запрета на выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"Это было бы решением в неправильном направлении. Даже граждане Турции получают визы от властей Кипра, поэтому мы не думаем, что эта мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян", – заявил постоянный секретарь МИД Киправ Корнелиос Корнелиу.

Греческие чиновники, по информации Politico, также не рассматривают возможное изменение статуса российских виз.

Ранее сообщалось, что министры Евросоюза обсудят возможность сокращения выдачи виз россиянам 31 августа. По данным источника, на первом этапе обсудят создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз россиянам. К ней смогут присоединиться готовые к данному шагу страны ЕС.

Ранее в АТОР сообщили, что Финляндия сократила количество выдаваемых россиянам виз в 10 раз. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что отреагируют на данные шаги, обозначенны как "политически мотивированную дискриминацию".

