В ЕС обсудят возможность сокращения выдачи виз россиянам 31 августа – СМИ

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Министры иностранных дел Евросоюза обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз гражданам России 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Речь пойдет как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенциях", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, на первом этапе обсудят создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз россиянам. К ней смогут присоединиться готовые к данному шагу страны ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

После этого экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя не исключил, что призыв Зеленского прекратить выдачу виз гражданам РФ может привести к расколу в Евросоюзе. Он поддержал позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который раскритиковал предложение запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам.

