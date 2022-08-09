Зеленский потребовал от Запада закрыть въезд на год для всех граждан РФ

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP
Западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Такие ограничения должны распространяться и на тех граждан, которые уехали из страны.
"Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию", – сказал он в интервью Washington Post.
По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.
Он подчеркнул, что ответственность за начало и проведение спецоперации лежит на всех россиянах.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония предложит европейским странам закрыть въезд для россиян.
Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.
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