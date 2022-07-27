ЕС не принимал решения об отмене выдачи виз россиянам – СМИ

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Руководство ЕС не принимало решений о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в постпредстве Евросоюза в Москве.

"Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось", – сказал он.

Ранее глава консульского департамента министерства иностранных дел России Иван Волынкин не исключил, что ЕС может прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. По его словам, такой сценарий делают вероятным последние действия Запада.

Волынкин отметил, что консульские учреждения Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже приостановили оформление виз для граждан РФ, поэтому распространение данной тенденции представляется вполне вероятным.

