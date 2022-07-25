Финляндия не будет прекращать выдачу туристических виз россиянам

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Власти Финляндии не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам, сообщает Ilta-Sanomat.

"Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. <...> Финляндия не собирается прекращать выдачу россиянам туристических виз", – сообщила министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.

Однако в материале отмечается, что Евросоюз уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией после начала спецоперации на Украине.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что уже фиксируется высокий спрос россиян на визы в Финляндию в связи с открытием границ РФ и снятием коронавирусных ограничений.

По ее словам, в Петербурге подать документы на получение визы можно только во второй половине августа.

При этом она отметила, что если сравнивать с количеством выдаваемых виз в 2019 году, то до ажиотажа еще далеко. Ломидзе также рассказала и о налаживании организованного туризма в Европу. По ее словам, сейчас многие туристы чаще прибегают к туроператорам, но при этом билеты покупают самостоятельно.