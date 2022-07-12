Экономист оценил идею создания государственного туристического сервиса в РФ

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Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил предложение депутата Госдумы Виталия Милонова создать в России государственный туристический сервис. Об этом сообщает RT.

По словам Остапковича, это неплохая идея, однако в настоящее время в подобной инициативе нет необходимости.

Экономист выразил мнение, что в России нет проблемы с передвижением туристов, она носит только санкционный характер.

"Ни одна структура – государственная или негосударственная – сегодня снять санкции не сможет... Для чего нужна надстроечная структура государственного уровня? Любую государственную структуру нужно содержать", – подчеркнул Остапкович.

Ранее сообщалось, что Милонов направил на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой письмо с предложением создать в России государственный или частно-государственный сервис по оказанию услуг в сфере международного туризма.

По его словам, сектор зарубежного туризма является перспективным направлением для учреждения новых компаний по оказанию данных услуг, так как многие западные организации покинули рынок РФ. При этом граждане не хотят сталкиваться с возникшими в туристической сфере сложностями, связанными с санкциями и изменениями правил поездок.

