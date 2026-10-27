Во Флориде арестовали Майкла Джексона за попытку изнасиловать туристку на пляже

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Полиция американского штата Флорида арестовала 50-летнего Майкла Джексона: тезку легендарного певца обвиняют в попытке изнасилования девушки на пляже. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на портал WFLA.

По информации офиса шерифа округа Пинеллас, нападение произошло у входа на пляж в Сент-Пит-Бич. Мужчина преследовал 29-летнюю девушку на автомобиле, когда она шла к парковке, после чего подошел к ней и напал.

Потерпевшую он повалил на землю, снял с нее шорты и нижнее белье, а затем попытался совершить сексуальное насилие. Во время нападения Джексон заявил, что у него "10 лет не было секса".

Прохожие увидели происходящее, оттащили мужчину от девушки и вызвали полицию. Однако до приезда правоохранителей подозреваемый уехал с места преступления на своей машине. После скоростной погони его задержали.

Джексону предъявили обвинения в попытке сексуального насилия, незаконном лишении свободы и попытке скрыться от полиции.

Ранее в испанской Валенсии полиция задержала четверых мужчин за групповое изнасилование женщины. Организатором преступления стал 51-летний бывший возлюбленный потерпевшей. Он преследовал ее, а затем предложил своему брату и двум друзьям надругаться над ней.