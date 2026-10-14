Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 10:09

Происшествия
Главная / Новости /

The Times of India: мужчина вытолкнул девушку с 10-го этажа гостиницы в Индии

Мужчина вытолкнул девушку с 10-го этажа гостиницы в Индии

Фото: depositphotos/dechevm

Полиция индийского города Лакхнау ищет мужчину, которого подозревают в убийстве 24-летней Самрин. Девушку сбросили с 10-го этажа гостиницы Celestial Manor, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Times of India.

Тело погибшей обнаружили вечером 12 октября у здания отеля в штате Уттар-Прадеш. Врачи уже не смогли ей помочь.

Как установило следствие, за день до трагедии женщина заселилась в номер вместе с мужчиной примерно 30 лет. После падения спутницы он покинул этаж на лифте, прошел через подземную парковку и уехал на мотоцикле.

Личность разыскиваемого пока не установлена. Правоохранители изучают записи камер в гостинице, чтобы восстановить обстоятельства произошедшего.

Ранее в США 87-летний Ирвин Джозеф Дикштейн убил соседа по дому, а затем пришел на исповедь в церковь. После беседы священнослужитель позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве первой и второй степени.

Читайте также


происшествияза рубежом

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика