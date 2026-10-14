The Times of India: мужчина вытолкнул девушку с 10-го этажа гостиницы в Индии

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Полиция индийского города Лакхнау ищет мужчину, которого подозревают в убийстве 24-летней Самрин. Девушку сбросили с 10-го этажа гостиницы Celestial Manor, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Times of India.

Тело погибшей обнаружили вечером 12 октября у здания отеля в штате Уттар-Прадеш. Врачи уже не смогли ей помочь.

Как установило следствие, за день до трагедии женщина заселилась в номер вместе с мужчиной примерно 30 лет. После падения спутницы он покинул этаж на лифте, прошел через подземную парковку и уехал на мотоцикле.

Личность разыскиваемого пока не установлена. Правоохранители изучают записи камер в гостинице, чтобы восстановить обстоятельства произошедшего.

Ранее в США 87-летний Ирвин Джозеф Дикштейн убил соседа по дому, а затем пришел на исповедь в церковь. После беседы священнослужитель позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве первой и второй степени.