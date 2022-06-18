В Ростуризме сообщили о начале действия стандарта "все включено" в отелях РФ с 2023 года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Стандарт "все включено" в гостиницах России начнет действовать со следующего года, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Стандарты на услуги "все включено" и "ультра все включено" для всех категорий "звездности" уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году", – цитирует ее ТАСС.
Ранее сообщалось, что Ростуризм запускает программу по созданию некапитальных эко-отелей. Ее, по словам главы ведомства, планируется распространить на всю страну.
До этого ведомство расширило географию летней чартерной программы в регионы РФ. Среди направлений – Камчатка, Чечня, Алтай, Карелия, Тюменская область, Бурятия и другие.
С 1 августа для туристов будут доступны чартерные туры в Калининград. Также в течение всего летнего сезона продолжат осуществляться чартерные полеты в Дагестан и Татарстан.
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