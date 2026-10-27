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27 октября, 10:30

Происшествия

Пьяная жительница Чукотки избила трех человек кружкой, кулаками и стулом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жительница города Певека на Чукотке стала подозреваемой в избиении двух женщин и мужчины в течение одного дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

О случившемся полицейские узнали от дежурного врача, к которому пришла 20-летняя девушка с раной в височной области. Как выяснилось, она выпивала с 26-летней знакомой, и та бросила ей в голову кружку.

После этого, по версии полиции, нападавшая отправилась в гости к другим знакомым. Там она, снова в состоянии алкогольного опьянения, нанесла не менее 20 ударов кулаками по разным частям тела 51-летнему мужчине. Он упал и потерял сознание. Позже у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы и гематомы.

Затем агрессивная девушка набросилась на 39-летнюю женщину и избила ее деревянным стулом. У потерпевшей также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематомы.

Полицейские задержали подозреваемую, она признала вину во время допроса. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Организована доследственная проверка.

Ранее в Улан-Удэ пьяный мужчина напал на 67-летнюю сотрудницу гостиницы и избил ее костылем. Он бесцельно бродил по улицам города и сильно замерз, после чего стал стучаться в попадавшиеся двери. Как только администратор открыла дверь, мужчина начал нецензурно выражаться в ее адрес и набросился на женщину.

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