Путин назвал террористическими актами подрыв "Северных потоков"

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Взрывы на газопроводах "Северный поток", проложенных в Европу, являются прямыми террористическими актами. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

"Они взорваны", – подчеркнул президент.

Газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В ходе расследования Германия выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к диверсии. Позднее были установлены личности еще двух подозреваемых.

Гражданина Украины, который мог возглавлять группу по подрыву, задержали в Италии в августе 2025 года. Обвинение ему предъявили в 2026 году.

В октябре стало известно, что украинцу Сергею Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении против гражданских объектов. Всего до 17 декабря запланировано 16 слушаний. Кузнецов в ходе рассмотрения уголовного дела в Высшем земельном суде Гамбурга не стал давать устные показания.