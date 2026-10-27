ТАСС: автосалон Suzuki перестал работать после взрывов в Киеве

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Автосалон Suzuki перестал работать после прогремевших на Подоле в Киеве взрывов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

При этом дополнительные подробности не уточняются.

В ночь на 27 октября российские военные ударили по цеху по сборке дронов ООО "Оаклайн" в Киеве, а также поразили автожелезнодорожный мост "Южный". После его перекрытия в городе образовались серьезные заторы. Из-за повреждения моста изменилось движение автобусов и метро.

До этого журналисты сообщали о взрывах в Киеве, Львове, Луцке, Харькове и Полтаве. Они прогремели в ночь на 21 октября. Однако украинские власти ситуацию не комментировали.

