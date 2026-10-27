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27 октября, 17:01

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Психолог Граждан: еда из детства кажется вкуснее из-за особенностей памяти

Психолог объяснила, почему еда из детства может разочаровать

Фото: depositphotos/lola19

Знакомая с детства еда у взрослых порой вызывает разочарование, а воспоминания о ней могут быть ярче самих событий. Об этом РИАМО сообщила психолог и член АКПН Александра Граждан.

"Любимые сладости, бабушкины пирожки и другие блюда из детства во взрослом возрасте нередко разочаровывают своим вкусом. Причина может заключаться не в изменившемся рецепте, а в особенностях памяти", – пояснила она.

По словам Граждан, с едой в памяти связаны не только вкусовые ощущения, но и эмоции, пережитые в детстве. Знакомые блюда ассоциируются с ощущением уюта, заботы и безопасности, поэтому сами воспоминания со временем могут становиться ярче, чем реальные события.

Психолог отметила, что вкусовое восприятие с годами меняется. Блюдо, которое нравилось в детстве, взрослому может показаться очень сладким или не таким насыщенным.

Влияют на впечатления и ожидания: человек способен помнить блюдо более вкусным, чем оно было на самом деле. Поэтому разочарование при повторной пробе не обязательно означает, что изменился рецепт.

Ранее психолог Наталья Наумова назвала пять ошибок родителей, которые могут усиливать тревожность у детей. К ним эксперт отнесла любовь только за успехи и хорошие оценки, гиперопеку, безразличие, запрет переживать и создание катастрофы из пустяка. Также психолог порекомендовала родителям пересмотреть привычные модели поведения.

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