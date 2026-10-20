Психолог Старцева: отличить уединение от изоляции дома поможет наличие свободы выбора

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Постоянное пребывание дома может быть как осознанным выбором, так и способом ограждения от тревог, который со временем ограничивает повседневную жизнь. О том, как отличить комфортное уединение от психологической изоляции, "Газете.ру" рассказала клинический психолог Соня Старцева.

По словам специалиста, само по себе желание проводить больше времени в квартире не говорит о психологических проблемах. Если человеку комфортно дома, он может работать, поддерживать отношения с близкими и при необходимости выходить на улицу, это лишь привычный образ жизни.

Иная ситуация складывается, когда человек остается дома из-за страха перед внешним миром. Избегая тревожащих ситуаций, он испытывает временное облегчение, и мозг закрепляет такую реакцию. Постепенно выходить из дома становится все сложнее.

В когнитивно-поведенческой терапии этот механизм описывают как замкнутый круг: человек теряет желание что-либо делать, остается дома, реже получает положительные впечатления, из-за чего его настроение ухудшается еще сильнее. В результате мотивация к активности продолжает снижаться.

Главный признак проблемы – не количество часов, проведенных в квартире, а возможность самостоятельно выбирать, оставаться дома или выходить. Старцева подчеркнула, что тревожным сигналом становится ситуация, когда человек уже не чувствует свободы выбора и постоянно отказывается от привычных занятий.

Среди других признаков психолог назвала длительное снижение настроения, потерю интереса к тому, что раньше приносило удовольствие, тревожность, нарушения сна и избегание ситуаций, которое начинает определять поведение человека.

"Советы "просто выйди на прогулку" не работают. Это не лень. Упреки и обесценивание только усиливают вину и заставляют закрываться сильнее. Если заметили, что самостоятельно разорвать круг не получается, обратитесь за профессиональной помощью", – резюмировала психолог.

Психолог рекомендует не ставить диагнозы себе или близким и не объяснять происходящее плохим характером. Важно обратить внимание на изменения в поведении и на то, насколько они ограничивают жизнь.

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