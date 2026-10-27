В Петербурге спасли девочку после падения в затопленную шахту лифта

Фото: MAX/"Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО"

В Санкт-Петербурге сотрудник вневедомственной охраны Выборгского района вытащил 12-летнюю девочку из заполненного водой лифтового колодца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.

Инцидент произошел 26 октября. По предварительным данным, девочка гуляла с друзьями и зашла в заброшенное недостроенное коммерческое здание на Лесном проспекте. В темноте она не заметила, что шахта лифта заполнена водой до уровня пола первого этажа, и шагнула внутрь.

Оказавшись в холодной воде, девочка начала тонуть и позвала на помощь. Крики услышал росгвардеец, который в этот момент обходил расположенное рядом здание отдела вневедомственной охраны. Сотрудник быстро вытащил ребенка из бетонного резервуара глубиной три метра.

После этого он отвел девочку в отдел, вызвал скорую помощь, успокоил ее, дал горячего чая и укутал в плед. Росгвардеец оставался рядом и следил за состоянием ребенка до прибытия медиков. О случившемся сообщили родителям. В отдел приехала мать девочки, ребенка госпитализировали.

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