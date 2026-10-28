Участники "Московского долголетия" осваивают танцы, маджонг и ландшафтный дизайн

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Участники проекта "Московское долголетие" занимаются бальными и латиноамериканскими танцами, знакомятся с китайской игрой маджонг и учатся создавать сады с учетом московского климата. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Такие программы предлагают культурные центры столицы, подведомственные департаменту культуры Москвы, ко Дню бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября.

Танцы и новые знания

В культурном центре "Меридиан" открыто более 15 групп проекта по разным направлениям. Участники могут заниматься хоровым пением, бальными, латиноамериканскими, историческими и классическими танцами. Для желающих улучшить физическую форму проводят занятия по зумбе, а для общего оздоровления – по восточной гимнастике цигун, включающей дыхательные упражнения.

Также в центре учат пользоваться функциями смартфонов и мобильными приложениями, знакомят с китайской настольной игрой маджонг и проводят занятия по правильному питанию. Записаться в группы можно на сайте культурного центра или лично.

Основы ландшафтного дизайна

В Культурном центре ЗИЛ участники проекта изучают основы ландшафтного дизайна. Они учатся составлять композиции, подбирать растения с учетом московского климата и почв, а также сочетать разные виды посадок. Отдельная тема – создание "малоуходного" сада, который не требует значительных физических усилий при уходе.

Занятия проходят в библиотеке культурного центра по понедельникам и четвергам с 15:00 до 16:00. Записаться можно по телефону: 8 (495) 870-44-44.

Гимнастика для здоровья

В культурном центре "Строгино" проводят занятия по танцевальной, суставной и оздоровительной гимнастике.

На суставной гимнастике участники прорабатывают позвоночник, плечи, тазобедренные суставы, колени и голеностопы. Комплекс рассчитан на безопасную физическую нагрузку, в том числе для людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

В программу оздоровительной гимнастики входят дыхательные техники, направленные на активацию глубоких мышц тазового дна и нормализацию лимфотока и кровообращения. Танцевальная гимнастика сочетает разминку, динамические движения и нейроупражнения для развития координации.

Суставная гимнастика проходит по понедельникам с 11:00 до 12:00 и четвергам с 12:00 до 13:00 в здании на улице Маршала Катукова, дом 8. Там же проводят оздоровительную гимнастику по понедельникам с 10:00 до 11:00 и средам с 12:00 до 13:00.

На танцевальную гимнастику приглашают по вторникам и четвергам с 11:15 до 12:15 по адресу улица Твардовского, дом 23, корпус 3.

Ранее в центрах "Московского долголетия" стартовал осенний марафон против хандры, который объединил семь направлений – от здоровья и питания до новых впечатлений. Участников ждали обзорные автобусные экскурсии, прогулки на яхтах по маршруту "Сердце столицы", три тематических квиза, кулинарные мастер-классы, занятия со стилистами и психологами, а также встречи с врачами городских поликлиник.