Тодоренко рассказала о татуировке Топалова с именем его бывшей жены

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что на теле ее мужа, певца Влада Топалова, до сих пор есть татуировка с именем его бывшей супруги Ксении Данилиной. Об этом она рассказала в выпуске шоу "Ставки на любовь", передает "СтарХит" в МАХ.

"У него есть тату с именем бывшей, которое он даже не зачеркнул. Я каждый день им любуюсь и вспоминаю его прошлое и ее заодно", – пошутила Тодоренко.

Топалов и Данилина поженились в 2015 году, однако уже через полтора года пара приняла решение расстаться. Сам артист объяснял развод тем, что супруги поторопились со свадьбой и оказались не готовы уступать друг другу в семейной жизни.

Ранее бывшая жена комика Михаила Галустяна Виктория рассказала, почему после развода оставила фамилию экс-супруга. По ее словам, она сделала это ради детей, которые остались с фамилией отца. При этом Виктория не исключила, что в будущем может изменить свое решение.

