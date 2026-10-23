Жена Белоголовцева впервые высказалась о разводе с шоуменом

Супруга актера и шоумена Сергея Белоголовцева Наталья впервые высказалась по поводу развода с ним. По данным СМИ, пара рассталась в 2025-м, однако официально союз пока не расторгнут. Подробности – в материале Москвы 24.
"Шансов почти не было"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/belogolovtceva
За последние пару лет в жизни актера Сергея Белоголовцева произошли серьезные перемены. Он серьезно пострадал после инсульта, прошел реабилитацию, а также, как сообщали СМИ, развелся с супругой Натальей после 35 лет брака. Ему приписали роман с некой Еленой, которая ранее работала его личным помощником.
Наталья решила впервые прокомментировать ситуацию, потому что ей "надоело узнавать новости о собственной жизни из телевизора". Женщина отметила, что лечением и восстановлением Сергея после инсульта занималась она, трое их совместных детей и сестра актера Екатерина.
"Шансов почти не было, но мы справились. Это большое счастье", – написала Наталья в своих соцсетях.
После того, как Белоголовцеву стало лучше, он принял решение идти "под камеры", отметила Наталья. Итогом стал "скандальный репортаж" на одном из федеральных каналов в 2025-м. Предположительно, Наталья имела ввиду сюжет программы "Ты не поверишь!", в котором говорилось о первом выходе в свет Белоголовцева после инсульта. Помимо этого, в ролике было сказано, что артист расстался с супругой, а "выхаживала его" после болезни Елена. После этого в Сети возникли предположения, что именно она является новой возлюбленной актера.
"Мы сочли это (участие в программе. – Прим. ред.) ошибкой не совсем здорового человека и промолчали. Тем более что изложенные факты не совпадали с реальностью", – написала Наталья.
Белоголовцева высказалась и о Елене.
"В мае через сайт Госуслуг я получила известие о том, что Сергей подал на развод. Письменное извещение по почте, согласно информации сайта Почта России, мне направила некая Елена Дмитриева, которая числится отправителем. Ее я знаю давно. После скандального появления год назад в эфире НТВ под ручку с Сергеем я попросила у Елены пояснений, она мне не ответила", – добавила Наталья.
При этом Белоголовцева не стала скрывать, что они с супругом действительно живут раздельно, однако разводиться она не готова.
Причиной, по которой и сама Белоголовцева решила высказаться в публичном пространстве, стал недавний выпуск программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", в котором принял участие Сергей.
"В течение полутора лет после окончания "стационарного больничного" периода я просила Сережу не ходить в ток-шоу. Не думаю, что это поможет ему вернуться в профессию. Знаю, что для него значит работа и возможность быть актером и телеведущим. Мой ресурс удержать его от сомнительных шагов исчерпан, к сожалению", – высказалась Наталья.
"Трепетная дружба"
Выпуск программы "Судьба человека" с Белоголовцевым вышел 18 октября. В нем он рассказал не только о своем самочувствии, реабилитации и жизни после инсульта, но и прокомментировал новости о личной жизни. В частности, актер заявил, что расстался с супругой еще до болезни.
Шоумен признался, что и Елена, с которой ему приписывали роман в СМИ, тоже очень сильно ему помогла. Однако он опроверг наличие между ними романтических отношений.
"Мне приписывали роман с моим другом – Еленой Дмитриевой. Но я должен разочаровать всех. У нас лишь совместный благотворительный проект. Когда я начал кочевать по разным клиникам, Лена подбадривала, помогала, привозила вкусную еду", – рассказал Сергей.
Актер охарактеризовал отношения с Еленой как "трепетную дружбу, платоническую".
"Иногда повторяю интонации и движения больного сына"
Фото: Сергей Белоголовцев с бывшей супругой Еленой и сыном. Instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sergey_belogolo
Сергей перенес инсульт в августе 2024-го, в результате у него была частично парализована левая сторона тела. Первое время Белоголовцев был прикован к инвалидному креслу. Поначалу он действительно исчез из публичного пространства и при помощи специалистов и близких занялся реабилитацией.
Позже актер стал появляться в эфирах различных программ, где подробнее рассказал о своем состоянии. В выпуске "Звезды сошлись" в январе 2026-го Сергей раскрыл обстоятельства, при которых произошел инсульт: он упал в ванной, потеряв сознание, через несколько часов его обнаружила сестра, которая и вызвала медиков.
Белоголовцев добавил, что последствия инсульта затронули в том числе мимику, из-за чего у него стало "немножко кривоватое" лицо и появилась "зловещая улыбка".
В эфире программы "Судьба человека" Белоголовцев рассказал, что собственные проблемы со здоровьем помогли ему лучше понять сына Евгения. Ему уже почти 40 лет, но с детства он живет с диагнозом ДЦП.
Сергей также осознал, сколько усилий прикладывает его сын ежедневно, чтобы сделать то, что остальным кажется простым, например надеть ботинки или куртку. Белоголовцев отметил, что наследник своим упорством в преодолении трудностей научил его любви к жизни.