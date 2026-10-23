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23 октября, 16:01

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Жена Белоголовцева впервые высказалась о разводе с шоуменом

"Возражаю против развода": супруга Белоголовцева впервые рассказала о расставании с ним

Супруга актера и шоумена Сергея Белоголовцева Наталья впервые высказалась по поводу развода с ним. По данным СМИ, пара рассталась в 2025-м, однако официально союз пока не расторгнут. Подробности – в материале Москвы 24.

"Шансов почти не было"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/belogolovtceva

За последние пару лет в жизни актера Сергея Белоголовцева произошли серьезные перемены. Он серьезно пострадал после инсульта, прошел реабилитацию, а также, как сообщали СМИ, развелся с супругой Натальей после 35 лет брака. Ему приписали роман с некой Еленой, которая ранее работала его личным помощником.

Наталья решила впервые прокомментировать ситуацию, потому что ей "надоело узнавать новости о собственной жизни из телевизора". Женщина отметила, что лечением и восстановлением Сергея после инсульта занималась она, трое их совместных детей и сестра актера Екатерина.

"Шансов почти не было, но мы справились. Это большое счастье", – написала Наталья в своих соцсетях.

Мы сразу приняли решение хранить вокруг Сергея "режим тишины", понимая, как чувствительно для человека его профессии появиться в медиа больным, кривым и жалким. <...> Нам это практически удалось – ни одной фотографии не появилось нигде в течение почти года.
Наталья Белоголовцева
супруга актера Сергея Белоголовцева

После того, как Белоголовцеву стало лучше, он принял решение идти "под камеры", отметила Наталья. Итогом стал "скандальный репортаж" на одном из федеральных каналов в 2025-м. Предположительно, Наталья имела ввиду сюжет программы "Ты не поверишь!", в котором говорилось о первом выходе в свет Белоголовцева после инсульта. Помимо этого, в ролике было сказано, что артист расстался с супругой, а "выхаживала его" после болезни Елена. После этого в Сети возникли предположения, что именно она является новой возлюбленной актера.

"Мы сочли это (участие в программе. – Прим. ред.) ошибкой не совсем здорового человека и промолчали. Тем более что изложенные факты не совпадали с реальностью", – написала Наталья.

Белоголовцева высказалась и о Елене.

"В мае через сайт Госуслуг я получила известие о том, что Сергей подал на развод. Письменное извещение по почте, согласно информации сайта Почта России, мне направила некая Елена Дмитриева, которая числится отправителем. Ее я знаю давно. После скандального появления год назад в эфире НТВ под ручку с Сергеем я попросила у Елены пояснений, она мне не ответила", – добавила Наталья.

При этом Белоголовцева не стала скрывать, что они с супругом действительно живут раздельно, однако разводиться она не готова.

Я возражаю против развода в суде. Не потому, что хочу ограничить свободу личной жизни Сергея. <...> А потому что только статус жены помог мне спасти его жизнь и организовать эффективное лечение, когда, к сожалению, возникла такая необходимость.
Наталья Белоголовцева
супруга актера Сергея Белоголовцева

Причиной, по которой и сама Белоголовцева решила высказаться в публичном пространстве, стал недавний выпуск программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", в котором принял участие Сергей.

"В течение полутора лет после окончания "стационарного больничного" периода я просила Сережу не ходить в ток-шоу. Не думаю, что это поможет ему вернуться в профессию. Знаю, что для него значит работа и возможность быть актером и телеведущим. Мой ресурс удержать его от сомнительных шагов исчерпан, к сожалению", – высказалась Наталья.

"Трепетная дружба"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Выпуск программы "Судьба человека" с Белоголовцевым вышел 18 октября. В нем он рассказал не только о своем самочувствии, реабилитации и жизни после инсульта, но и прокомментировал новости о личной жизни. В частности, актер заявил, что расстался с супругой еще до болезни.

У людей меняются взгляды, приоритеты, чувства слабеют, испаряются. Все всегда чем-то заканчивается. Я не считаю развод какой-то трагедией. Главное – выйти из ситуации спокойно, достойно, без эксцессов. Наташа меня не бросила, когда стало совсем тяжело, узнавала обо всем, искала лучшие клиники, фонды.
Сергей Белоголовцев
актер, шоумен

Шоумен признался, что и Елена, с которой ему приписывали роман в СМИ, тоже очень сильно ему помогла. Однако он опроверг наличие между ними романтических отношений.

"Мне приписывали роман с моим другом – Еленой Дмитриевой. Но я должен разочаровать всех. У нас лишь совместный благотворительный проект. Когда я начал кочевать по разным клиникам, Лена подбадривала, помогала, привозила вкусную еду", – рассказал Сергей.

Актер охарактеризовал отношения с Еленой как "трепетную дружбу, платоническую".

"Иногда повторяю интонации и движения больного сына"

Фото: Сергей Белоголовцев с бывшей супругой Еленой и сыном. Instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sergey_belogolo

Сергей перенес инсульт в августе 2024-го, в результате у него была частично парализована левая сторона тела. Первое время Белоголовцев был прикован к инвалидному креслу. Поначалу он действительно исчез из публичного пространства и при помощи специалистов и близких занялся реабилитацией.

Позже актер стал появляться в эфирах различных программ, где подробнее рассказал о своем состоянии. В выпуске "Звезды сошлись" в январе 2026-го Сергей раскрыл обстоятельства, при которых произошел инсульт: он упал в ванной, потеряв сознание, через несколько часов его обнаружила сестра, которая и вызвала медиков.

Белоголовцев добавил, что последствия инсульта затронули в том числе мимику, из-за чего у него стало "немножко кривоватое" лицо и появилась "зловещая улыбка".

В эфире программы "Судьба человека" Белоголовцев рассказал, что собственные проблемы со здоровьем помогли ему лучше понять сына Евгения. Ему уже почти 40 лет, но с детства он живет с диагнозом ДЦП.

Когда случился инсульт, я побывал в Женькиной "шкуре". Ему уже сейчас под 40 лет. Я ловлю себя на том, что иногда повторяю интонации и движения больного сына.
Сергей Белоголовцев
актер, шоумен

Сергей также осознал, сколько усилий прикладывает его сын ежедневно, чтобы сделать то, что остальным кажется простым, например надеть ботинки или куртку. Белоголовцев отметил, что наследник своим упорством в преодолении трудностей научил его любви к жизни.

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