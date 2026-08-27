91-летняя Алиса Фрейндлих снялась в кино после 4-летнего перерыва

91-летняя Алиса Фрейндлих снялась в кино после долгого перерыва. Народная артистка СССР сыграла мать российского императора в исторической драме "Арсеньев". Подробности – в материале Москвы 24.

"Отказалась дальше работать"

Фото: кадр из сериала "Арсеньев"; режиссер – Дмитрий Киселев; производство – Телеканал "Россия 1", Okko, Третий Рим

91-летняя Алиса Фрейндлих снялась в кино после продолжительного перерыва. Легендарная актриса появится в сериале "Арсеньев", в котором исполнит роль матери российского императора Николая II. Главная роль исследователя Владимира Арсеньева в исторической драме досталась Евгению Миронову.

По данным СМИ, съемки начались в самой южной точке острова Русский во Владивостоке – на мысе Тобизина – в октябре 2023-го. Процесс завершился в кинопарке "Москино" в декабре 2024-го, в специально выстроенной для сериала масштабной декорации города, воссоздающей облик Владивостока начала XX века. В проекте было задействовано более 100 актеров. Премьера проекта состоится осенью 2026-го.

Для Алисы Бруновны эти съемки стали первыми за последние 4 года: предыдущая ее работа – комедия "Родители строгого режима" – датирована 2022-м.

Ранее стало известно, что актриса возобновит и театральную деятельность, появившись в музыкально-литературной программе Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова. При этом в сентябре 2025-го издание "КП-Петербург" со ссылкой на коллегу и друга Алисы Бруновны Олега Басилашвили сообщило, что актриса перестанет принимать участие в регулярных постановках театра из-за проблем со здоровьем.

"Она отказалась дальше работать, видимо, ей это тяжело. К сожалению, она не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера", – сказал Басилашвили.

"Врач говорил: "Шансов нет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Актриса публично не жалуется на здоровье, однако в январе 2025-го СМИ сообщали, что состояние легенды советского кино резко ухудшилось. Фрейндлих признавалась, что ей "очень тяжело говорить", сообщает издание "Абзац", однако подробности состояния остались неизвестны.

В конце 2020-го актриса попала в больницу с 80-процентным поражением легких из-за коронавируса. Позже ее состояние ухудшилось, она оказалась в реанимации.

Внук артистки Никита Владимиров поделился подробностями того периода в эфире YouTube-шоу "Белый шум" в апреле 2022-го.

"93% поражения легких у нее было. Это хуже, чем тяжело. Она 2 месяца пролежала в больнице, 1,5 из которых в реанимации. Врач мне говорил: "Когда ее к нам доставили в реанимацию, сразу сказали – шансов нет", поделился Никита.

В феврале 2021-го Фрейндлих выписали из больницы.

Звезда театра и кино

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Алиса Бруновна родилась в Ленинграде в 1934-м в актерской семье. Пережила блокаду Ленинграда. Она окончила актерский факультет Ленинградского театрального института в 1957-м. Будучи студенткой, дебютировала в кино, в основном в эпизодах. После выпуска актриса была принята в труппу Ленинградского драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской.

Позднее она перешла в Ленинградский театр им. Ленсовета, где проработала более 20 лет, став ведущей актрисой. Кроме того, Алиса Бруновна играла разноплановые роли, в том числе мужские, участвовала в музыкальных спектаклях, а также сыграла Малыша в знаменитой постановке "Малыш и Карлсон, который живет на крыше".

В 1983-м Фрейндлих перешла в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра им. М. Горького, в котором регулярно выходила на сцену до 2025-го.

Широкий зритель узнал актрису благодаря роли Людмилы Прокофьевны Калугиной в комедийной мелодраме Эльдара Рязанова "Служебный роман". После выхода фильма в 1977-м Алиса Бруновна была признана актрисой года по версии журнала "Советский экран". Популярность ей принесла и роль французской королевы Анны Австрийской в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера" 1978-го. Впоследствии она повторила этот образ в картинах "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя", "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини".

Всего на счету Алисы Бруновны более 80 киноработ, в числе которых "Соломенная шляпка", "Полосатый рейс", "Сталкер", "Жестокий романс" и другие. Кроме того, Фрейндлих является лауреатом множества кинопремий, в том числе "Золотой маски", "Ники", а также Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского, Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Награждена орденами Почета, Трудового Красного Знамени и Дружбы, является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Фрейндлих трижды была замужем. Первым супругом стал однокурсник Владимир Карасев. Вторым мужем был театральный режиссер Игорь Владимиров, в браке родилась дочь Варвара. Третий раз актриса вышла замуж за актера и художника Юрия Соловья, но семья распалась через 7 лет.