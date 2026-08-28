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28 августа, 08:08

Город

Голосование о судьбе памятника Александру Пушкину началось в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Москве стартовало голосование, в ходе которого жители определяют судьбу памятника Александру Пушкину. Оно проходит в рамках тестирования системы электронного голосования перед выборами в Госдуму на сайте elec.mos.ru и на 132 избирательных участках Москвы до 14:00, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В голосовании могут принять участие совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе. Отдать голос онлайн на mos.ru могут пользователи с полной учетной записью на портале. При посещении избирательного участка для голосования с помощью электронного терминала нужно иметь с собой паспорт.

Участники тестового голосования отвечают на вопрос о необходимости возвращения памятника Пушкина на историческое место на Тверском бульваре. В рамках мероприятия горожане не только могут повлиять на судьбу монумента, но и помочь специалистам убедиться, что московская система электронного голосования полностью готова к предстоящим выборам.

Тестирование системы электронного голосования в столице традиционно проводится за несколько недель до выборов. Благодаря этому появляется возможность проверить все ее функции и элементы в приближенных к реальным условиях.

Кроме того, во время тестирования специалисты проводят стресс-тесты с кратковременным отключением электричества, связи и другими искусственно созданными помехами. Так они следят за тем, чтобы электронное голосование не прерывалось, а голоса без ошибок записывались в блокчейн.

Идею перенести памятник Пушкину на Тверской бульвар предложил режиссер Никита Михалков. Комментируя инициативу, зампред Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой заявил, что возможный перенос монумента затронет весь ансамбль Пушкинской площади. По его словам, замысел понятен, однако городская среда за 1,5 века сильно изменилась.

На тестовом голосовании 28 августа москвичи решат судьбу монумента Александру Пушкину

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