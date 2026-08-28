Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 28 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Переменная облачность и местами небольшой дождь прогнозируются в Москве в пятницу, 28 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов тепла, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 9 градусов, по области – до плюс 6 градусов.

Ранее СМИ писали, что в Москве наступила метеорологическая осень. Однако синоптик Михаил Леус назвал этих слухи преувеличенными и объяснил, что по действующим климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября. В 2025 году она наступила только 24 сентября.