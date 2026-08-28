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28 августа, 03:57

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МИД РФ: уполномоченные ведомства России и Украины имеют возможность контактировать

Москва и Киев имеют возможность контактировать друг с другом – МИД РФ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Уполномоченные сотрудники специальных ведомств России и Украины имеют возможность контактировать друг с другом. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что такие контакты сохраняются, несмотря на текущую ситуацию, о чем в том числе говорил и сам Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров России и Украины.

По его словам, Москва сохраняет открытость к продолжению мирных консультаций. Также российско-американские контакты по украинскому урегулированию продолжаются на рабочем уровне.

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