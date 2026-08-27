Американка Расселл установила мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами

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Американская легкоатлетка Масе Расселл установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования проходят в швейцарском Цюрихе.

Спортсменка преодолела дистанцию за 12,09 секунды. Предыдущее достижение принадлежало нигерийской легкоатлетке Тоби Амусан, которая на чемпионате мира 2022 года в США показала результат 12,12 секунды.

В этот же день новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги установил бразильский легкоатлет Алисон дос Сантос. Он преодолел дистанцию за 45,80 секунды.

До этого достижение принадлежало норвежцу Карстену Вархольму и составляло 45,94 секунды. Оно было установлено в 2021 году на Олимпийских играх в Токио.