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27 августа, 21:58

Политика

Трамп предложил переименовать Атлантический или Тихий океан

Фото: AP/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Атлантический или Тихий океан. Об этом он высказался, общаясь с журналистами в Овальном кабинете.

"У нас уже есть залив и озеро, теперь нам нужен только океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического и/или Тихого океана. Может быть, оно немного изменится", – отметил он.

До этого Трамп переименовал Мексиканский залив в залив Америки, а озеро Онтарио – в озеро Америка на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой.

Кроме того, американский лидер выражал сожаление в связи с тем, что Ормузский пролив нельзя переименовать в "пролив Трампа".

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