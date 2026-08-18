Трамп опубликовал мем с Ким Чен Ыном после сообщения о переговорах с КНДР

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social мем с лидером КНДР Ким Чен Ыном после заявления об их переговорах. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

На фотографии Ким Чен Ын в окружении чиновников разговаривает по телефону. Сверху на изображении Трамп оставил подпись: "Эй, Дональд, все путем... да?".

Ранее Ким Чен Ын ответил на предложение американского президента провести переговоры. Глава Белого дома счел ответ северокорейского лидера позитивным, однако других подробностей не привел.

Трамп также добавил, что между ним и Ким Чен Ыном установилось понимание. Более того, они не раз встречались и беседовали.