Москвичей предупредили о дожде и грозе во второй половине дня 18 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кратковременные дожди и грозы возможны в Москве и области во второй половине дня вторника, 18 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем канале в МАХ.

По словам синоптика, столица окажется под влиянием теплого сектора циклона, который смещается с юго-запада в районы Белоруссии. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, однако на юге Подмосковья и в ТиНАО местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве днем составит 23–25 градусов, по области – 21–26 градусов.

В среду, 19 августа, по прогнозу Леуса, также возможны кратковременные дожди. Ночью температура опустится до 16–18 градусов, днем воздух прогреется до 18–20 градусов.

В последней декаде августа прогнозируется теплая и сухая погода. Максимальная температура воздуха составит 21–26 градусов.

Однако, согласно прогнозам синоптиков, с 23 августа в Москве начнется смена погодного процесса. В городе пройдет дождь, южный ветер сменится западным и порывистым, станет прохладнее.

