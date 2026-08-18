Около 100 тысяч иностранцев выдворили из России за полгода

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

За первое полугодие 2026-го суды и уполномоченные органы приняли порядка 100 тысяч решений об административном выдворении иностранцев за все виды правонарушений. Об этом в MAX сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Он указал, что это в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2025 года. При этом 16 тысяч иностранцев были выдворены за нарушение миграционного законодательства, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составлял 8,3 тысячи человек.

Как уточнил Володин, московские цифры составляют треть от общего числа выдворений по всей стране по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания).

Рост этих показателей он связал с расширением перечня статей КоАП, предусматривающих выдворение как меру наказания. До недавнего времени такая санкция применялась по 22 статьям. В июле этого года был принят федеральный закон, увеличивший этот перечень до 45 статей.

Параллельно в МВД фиксируют снижение числа преступлений, совершенных иностранцами, подчеркнул политик. За первое полугодие 2026-го их количество сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому поспособствовала реализация ранее принятых норм, которые наделили правоохранительные органы новыми полномочиями для наведения порядка в миграционной сфере.

Ранее Володин рассказал, что свыше 4,5 тысячи человек лишились приобретенного российского гражданства за последние 3 года. Более 3 тысяч таких решений было принято после судебных приговоров за уголовные преступления. Еще свыше 400 человек лишили гражданства из-за непостановки на воинский учет.

