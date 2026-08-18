Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 09:17

Политика

Около 100 тысяч иностранцев выдворили из России за полгода

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

За первое полугодие 2026-го суды и уполномоченные органы приняли порядка 100 тысяч решений об административном выдворении иностранцев за все виды правонарушений. Об этом в MAX сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Он указал, что это в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2025 года. При этом 16 тысяч иностранцев были выдворены за нарушение миграционного законодательства, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составлял 8,3 тысячи человек.

Как уточнил Володин, московские цифры составляют треть от общего числа выдворений по всей стране по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания).

Рост этих показателей он связал с расширением перечня статей КоАП, предусматривающих выдворение как меру наказания. До недавнего времени такая санкция применялась по 22 статьям. В июле этого года был принят федеральный закон, увеличивший этот перечень до 45 статей.

Параллельно в МВД фиксируют снижение числа преступлений, совершенных иностранцами, подчеркнул политик. За первое полугодие 2026-го их количество сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому поспособствовала реализация ранее принятых норм, которые наделили правоохранительные органы новыми полномочиями для наведения порядка в миграционной сфере.

Ранее Володин рассказал, что свыше 4,5 тысячи человек лишились приобретенного российского гражданства за последние 3 года. Более 3 тысяч таких решений было принято после судебных приговоров за уголовные преступления. Еще свыше 400 человек лишили гражданства из-за непостановки на воинский учет.

Читайте также


политикаобщество

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика