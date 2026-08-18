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18 августа, 09:33

Наука

Магнитная буря началась на Земле

Фото: depositphotos/vampy1

Магнитная буря уровня G1 началась на Земле. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, событие началось между 07:00 и 08:00. К 09:00 буря достигла амплитуды G1, что соответствует слабой магнитной буре по пятибалльной шкале.

Ожидается, что к полудню геомагнитное поле вернется к слабовозмущенному состоянию, однако для полной стабилизации может потребоваться двое-трое суток.

В лаборатории отметили, что усложнение геомагнитной обстановки прогнозировалось накануне, но предполагалось, что оно не превысит уровня слабых возмущений. При этом параметры солнечного ветра в окрестностях планеты остаются низкими, что делает причину бури неочевидной.

Август оказался активным месяцем: за 18 дней это уже третья магнитная буря. Предыдущие произошли 2 и 8 августа. Все они были умеренного уровня и не превысили порог G2.

Ранее на Солнце завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Он наблюдался с конца июня. Причиной стало формирование двух крупных групп пятен – № 4478 и 4479. Первая группа оказалась самой большой в текущем году и второй по размеру за последние 10 лет.

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