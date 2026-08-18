Мотоциклист погиб после столкновения со скорой помощью в Москве

Фото: МАХ/"Агентство "Москва"

Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем скорой помощи в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее грузовик столкнулся с мотоциклом на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. В результате аварии погибла женщина-мотоциклист. Она скончалась на месте до приезда врачей.

Как рассказали журналисты, погибшей оказалась мотоблогер, моушн-дизайнер. Она ехала на желтом мотоцикле RACER SKYWAY и попала в слепую зону самосвала.