Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 09:59

Происшествия

Мотоциклист погиб после столкновения со скорой помощью в Москве

Фото: МАХ/"Агентство "Москва"

Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем скорой помощи в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее грузовик столкнулся с мотоциклом на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. В результате аварии погибла женщина-мотоциклист. Она скончалась на месте до приезда врачей.

Как рассказали журналисты, погибшей оказалась мотоблогер, моушн-дизайнер. Она ехала на желтом мотоцикле RACER SKYWAY и попала в слепую зону самосвала.

Два рейсовых пассажирских автобуса столкнулись у метро "Ховрино"

Читайте также


происшествияДТПгород

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика