18 августа, 09:59Происшествия
Мотоциклист погиб после столкновения со скорой помощью в Москве
Фото: МАХ/"Агентство "Москва"
Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем скорой помощи в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Предварительно, авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее грузовик столкнулся с мотоциклом на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. В результате аварии погибла женщина-мотоциклист. Она скончалась на месте до приезда врачей.
Как рассказали журналисты, погибшей оказалась мотоблогер, моушн-дизайнер. Она ехала на желтом мотоцикле RACER SKYWAY и попала в слепую зону самосвала.
Два рейсовых пассажирских автобуса столкнулись у метро "Ховрино"