Загрязнений Черного моря после пожара на танкере у Сочи не выявлено

Фото: телеграм-канал Baza

Загрязнений Черного моря после пожара на танкере с нефтью у Сочи не выявлено. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. При этом спасательные суда продолжают дежурство. К устранению последствий инцидента приступает сводная группировка сил и средств министерства транспорта, МЧС РФ, Минобороны России и властей Краснодарского края.

При этом в Сочи не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ после инцидента с танкером, сообщили в телеграм-канале мэрии города. Специалисты проверили уровень загрязнения по восьми контролируемым показателям ночью и утром 7 октября. Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается.

По словам эксперта по экологической и информационной безопасности Ильи Рыбальченко, с последствиями пожара на нефтяном танкере помогут справиться аэробные бактерии и специальные реагенты. Об этом он рассказал изданию "Абзац".

"Сейчас, слава Богу, еще не зима, необходимые аэробные бактерии пока вполне себе активны. Они способны выделять ферменты, необходимые для разложения, и используют нефть как кормовую базу. Такие бактерии начинают быстро размножаться", – объяснил Рыбальченко.

Он также напомнил, что у российских специалистов есть адсорбционные реагенты. Они впитывают нефть и оседают на дно, а нефть становится пищей для бактерий. Это помогает очистить нефтяную пленку без вреда. По его словам, процесс будет похож на тот, как бактерии справились с разливом мазута в Анапе.

О возгорании танкера с грузом нефти в Черном море стало известно 6 октября. Позже выяснилось, что судно "Афрамакс Рио", следовавшее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажных катеров. В целях безопасности пляжи для отдыхающих в Сочи были закрыты.

