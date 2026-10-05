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Новости

05 октября, 16:54

Происшествия

МВД Румынии сообщило о гибели 2 человек при пожаре на сухогрузе в Черном море

Фото: x.com/clashreport

2 члена экипажа погибли после того, как сухогруз загорелся и затонул в Черном море вне территориальных вод Румынии. Еще 11 моряков удалось спасти, сообщили в МВД страны.

Сигнал о пожаре на судне поступил в спасательный координационный центр в Констанце около 11:00. Сухогруз следовал в исключительной экономической зоне Румынии примерно в 30 морских милях к югу от населенного пункта Сфынту-Георге. В поисково-спасательной операции были задействованы вертолет и несколько катеров.

По данным румынских СМИ, судно ходило под флагом Федерации Сент-Китс и Невис и перевозило зерновые. Оно следовало в Равенну из украинского порта Измаил.

Ранее египетский капитан сухогруза M/V Noran погиб после удара по судну, которое в тот момент находилось в порту на юго-западе России. Остальные 8 моряков вернулись в Египет. Корабль под флагом Сент-Китс и Невис следовал в Батуми из Албании.

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