Пожар произошел на авианосце ВМС Франции "Шарль де Голль"

Фото: ТАСС/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Пожар произошел на борту авианосца "Шарль де Голль" Военно-морских сил Франции в порту Тулон. Судно находится там на плановом техническом обслуживании, сообщает ТАСС со ссылкой на командование ВМС страны.

Возгорание случилось утром 5 октября в одном из технических помещений. По предварительным данным, причиной могли стать работы с использованием газового резака. Огонь удалось локализовать в течение часа, еще через час его полностью потушили.

В коммюнике ВМС, которое приводит интернет-портал Mer et Marine, отмечается, что пострадавших нет, а повреждений реакторного оборудования корабля не зафиксировано. К расследованию причин пожара подключился батальон морских пожарных из Марселя.

Также уточняется, что техническое обслуживание авианосца в Тулоне планируется завершить к началу декабря.

Ранее два человека погибли после того, как сухогруз загорелся и затонул в Черном море вне территориальных вод Румынии. Еще 11 членов экипажа удалось спасти. Для поисково-спасательной операции задействовали вертолет и несколько катеров.