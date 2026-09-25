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25 сентября, 15:06

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Skai: в Эгейском море загорелся греческий паром

В Эгейском море загорелся греческий паром

Фото: x.com/Karagioros Gerasimos

В грузовом отделении греческого парома Blue Carrier – 2, следовавшего в Эгейском море к северу от острова Миконос, возник пожар. Об этом сообщает греческий телеканал Skai.

Всех находившихся на борту эвакуировали на остров Тинос. В момент происшествия на пароме были 28 членов экипажа и более 29 пассажиров. Никто не пострадал. В трюме судна остались легковые и грузовые автомобили.

Для тушения возгорания пожарная служба Греции задействовала четыре судна. К месту происшествия также прибыл вертолет пожарной службы для наблюдения за ситуацией.

Владелец судна, компания Attica Group, заявила, что поручила специализированным организациям принять все необходимые меры по охране окружающей среды и управлению судном после пожара.

В 16:00 к парому прибудет 70-метровый буксир-спасатель Aigaion Pelagos, оснащенный мощным оборудованием для пожаротушения, отмечает телеканал.

Ранее один человек погиб в результате возгорания грузовика с пиротехникой во время праздничной процессии в Мексике. Ранения получили 10 человек, в том числе 8 детей. По данным журналистов, они получили травмы и ожоги головы, глаз и ушей.

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