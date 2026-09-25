Суд отправил политолога Кынева в СИЗО по обвинению в сбыте наркотиков

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/alexander.kynev (Александр Кынев признан в РФ иноагентом)

Перовский районный суд Москвы отправил в СИЗО политолога Александра Кынева (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили РИА Новости в инстанции.

Мера пресечения избрана 25 сентября. Кынев обвиняется в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере.

Защита настаивает на невиновности политолога. Адвокат Михаил Бирюков заявил в беседе с журналистами, что его подзащитный не признает вину в покушении на сбыт запрещенных веществ.

Минюст включил Кынева в реестр иностранных агентов в феврале. Ведомство установило, что он распространял недостоверные сведения о решениях российских властей и участвовал в создании материалов иноагентов и нежелательных организаций.

