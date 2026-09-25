Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что граждане Украины оказались "в заложниках" у президента Владимира Зеленского, которого он назвал безумцем и тираном. Об этом он сказал в видео, опубликованном на YouTube.

По словам Карлсона, украинский президент упразднил гражданские свободы в стране, запретил Украинскую православную церковь и отправляет народ в тюрьму за критику в свой адрес.

Журналист также утверждает, что без поддержки Соединенных Штатов Украина не смогла бы вести боевые действия, а самой страны и нации не существовало бы. Он заявил, что продолжение деятельности Зеленского зависит от информации о целях, которую администрация президента США Дональда Трампа передает Вооруженным силам Украины.

Ранее Карлсон назвал ситуацию на Украине при Зеленском самой ужасной из происходящего в мире. Он признался, что не понимает мотивов украинского лидера, который, по его мнению, начал крупный вооруженный конфликт при поддержке США и НАТО, преследуя посторонние интересы.

Карлсон также указал на потери среди населения, из-за которых стране приходится привлекать иностранных работников, и на законодательные изменения, открывающие крупным корпорациям доступ к покупке земли и природных ресурсов.

Кроме того, журналист обвинил политику Зеленского в ослаблении позиций христианства и отметил, что, по его мнению, украинцы прежде всего хотят окончания конфликта и заключения мира.

