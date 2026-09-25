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25 сентября, 16:30

Шоу-бизнес

Один из сыновей Кристины Орбакайте участвует в боевых действиях в зоне СВО

Фото: телеграм-канал Denny’s Art&Views

Один из сыновей певицы Кристины Орбакайте принимает участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции, сообщает издание "Абзац" со ссылкой на интервью владельца холдинга "Русская медиагруппа" Владимира Киселева главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину.

Бизнесмен не уточнил, о каком именно сыне Орбакайте идет речь. У певицы двое сыновей: старший, Никита Пресняков, после начала СВО уехал в США вместе с супругой Аленой Красновой, а младший, Дени Байсаров, работает в России.

По информации СМИ, на СВО отправился именно Байсаров, который до этого проходил военную подготовку. При этом официального подтверждения информации от Орбакайте или Байсарова не поступало.

Байсарову 28 лет, он живет в Москве, занимается организацией мероприятий и ведет непубличный образ жизни. В 2024 году он помогал Третьяковской галерее с проведением регаты "Парад парусов" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе "Полигон", в котором погибли 13 человек, Станислав Ионкин отправился в зону СВО для выполнения боевых задач после заключения контракта с Минобороны РФ. Военнослужащий попросил предоставить ему шанс искупить свою вину и уже приступил к службе на передовой.

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