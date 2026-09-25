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25 сентября, 16:11

Политика

Песков заявил, что РФ не будет спешить с назначением новых послов в Британии и Франции

Фото: kremlin.ru

Россия не будет торопиться с назначением новых послов в Великобритании и Франции, поскольку в этом нет смысла из-за отсутствия нормальных отношений с этими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что указы об освобождении этих должностей и о назначении новых дипломатов на соответствующие должности не обязательно должны подписываться одновременно.

"Спешить-то некуда особо", – сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии. Келин занимал этот пост с начала ноября 2019 года. До назначения послом он с 2015 года возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

Незадолго до этого президент РФ также освободил Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако. Мешков занимал дипломатический пост с октября 2017 года. До этого он находился в должности замминистра иностранных дел России.

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