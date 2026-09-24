24 сентября, 17:13Политика
Путин освободил Мешкова от обязанностей посла во Франции и Монако
Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов
Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако. Это следует из подписанного президентом РФ указа, который размещен на портале опубликования правовой информации.
Мешков занимал дипломатический пост с октября 2017 года. До этого он работал заместителем министра иностранных дел России.
Ранее Путин подписал указ о назначении послом в Абхазии Вячеслава Гладкова, который в мае этого года принял решение уйти с поста губернатора Белгородской области. Его отставку принял президент России.
Гладков выразил благодарность всем тем, с кем работал на своей должности. Он отметил, что их поддержка позволяла получать дополнительную энергию и силы, а также решать огромное количество проблем.
Путин подписал указ о назначении Гладкова послом России в Абхазии