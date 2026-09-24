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24 сентября, 17:13

Политика

Путин освободил Мешкова от обязанностей посла во Франции и Монако

Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов

Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако. Это следует из подписанного президентом РФ указа, который размещен на портале опубликования правовой информации.

Мешков занимал дипломатический пост с октября 2017 года. До этого он работал заместителем министра иностранных дел России.

Ранее Путин подписал указ о назначении послом в Абхазии Вячеслава Гладкова, который в мае этого года принял решение уйти с поста губернатора Белгородской области. Его отставку принял президент России.

Гладков выразил благодарность всем тем, с кем работал на своей должности. Он отметил, что их поддержка позволяла получать дополнительную энергию и силы, а также решать огромное количество проблем.

Путин подписал указ о назначении Гладкова послом России в Абхазии

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