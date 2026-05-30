МИД РФ назначил Феодосия Владышевского генконсулом в Рио-де-Жанейро

Феодосий Владышевский стал генконсулом России в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Уточняется, что ведомство подписало соответствующий указ.

Владышевский с 2003 года работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2023 по 2025 годы он являлся генконсулом в Гродно.

Ранее генерал-майор полиции Алексей Макаров стал новым заместителем министра внутренних дел России. Его представил личному составу глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Решение о назначении было принято Владимиром Путиным.

До этого президент России назначил Игоря Чайку новым руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).

