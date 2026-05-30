Российские гимнастки выиграли серебро в групповом многоборье на ЧЕ

Российские гимнастки вышли на второе место в групповом многоборье на чемпионате Европы. Соревнования проходят в болгарской Варне.

Они набрали 53,450 балла, уступив спортсменкам из Испании, результат которых составил 57,650. Бронзовые медали, в свою очередь, получили израильтянки с 53,350 балла.

Вместе с тем российские гимнастки заняли третье место в командном турнире, показав результат в 274,650 балла. Аналогичную сумму набрали израильтянки, однако они опередили россиянок по дополнительным критериям. Золото завоевали болгарки (277,600).

Чемпионат Европы, проходящий с 27 по 31 мая, стал первым крупным международным стартом для гимнасток из России после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под национальным флагом.

Возможность выступать на турнирах с флагом и гимном РФ российским спортсменам ранее предоставил исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Этот вердикт затронул спортивную и художественную гимнастику, а также прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров указал, что данное решение является важным шагом к укреплению мирового гимнастического сообщества.