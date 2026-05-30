Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 20:49

Спорт

Российские гимнастки выиграли серебро в групповом многоборье на ЧЕ

Фото: телеграм-канал "Федерация гимнастики России"

Российские гимнастки вышли на второе место в групповом многоборье на чемпионате Европы. Соревнования проходят в болгарской Варне.

Они набрали 53,450 балла, уступив спортсменкам из Испании, результат которых составил 57,650. Бронзовые медали, в свою очередь, получили израильтянки с 53,350 балла.

Вместе с тем российские гимнастки заняли третье место в командном турнире, показав результат в 274,650 балла. Аналогичную сумму набрали израильтянки, однако они опередили россиянок по дополнительным критериям. Золото завоевали болгарки (277,600).

Чемпионат Европы, проходящий с 27 по 31 мая, стал первым крупным международным стартом для гимнасток из России после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под национальным флагом.

Возможность выступать на турнирах с флагом и гимном РФ российским спортсменам ранее предоставил исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Этот вердикт затронул спортивную и художественную гимнастику, а также прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров указал, что данное решение является важным шагом к укреплению мирового гимнастического сообщества.

Читайте также


спорт

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика