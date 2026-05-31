Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 08:32

Транспорт

Более 15 тыс детских карт москвича привязано для оплаты проезда в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 15 тысяч детских карт москвича привязали родители в приложении "Метро Москвы". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Привязка карты москвича несовершеннолетнего позволяет отслеживать поездки детей и баланс счета карты.

Благодаря сервису можно приобретать для ребенка абонементы на проезд онлайн, отслеживать историю проходов в городском транспорте и контролировать оплату проезда при входе в транспорт.

Ежегодно по карте москвича совершается более 1 миллиарда поездок. Их владельцы могут совершать бесплатные или льготные поездки по Москве и Подмосковью на метро, МЦК, МЦД, электропоездах, автобусах, трамваях. Кроме того, они получают скидки у партнеров программы.

Бесплатно пользоваться регулируемыми маршрутами подмосковного наземного транспорта могут пенсионеры, ветераны, инвалиды и их семьи, почетные доноры России, многодетные семьи.

Ранее стало известно, что за 13 лет в Москве выпустили 54 миллиона карт "Тройка". С момента появления такого проездного пассажиры в столице и регионах совершили по нему свыше 22,4 миллиарда поездок. С конца 2023 года все "Тройки" производят в Москве. Так их выпуск не зависит от внешних факторов.

Москвичи смогут арендовать велосипед или электроскутер с помощью карты "Тройка"

Читайте также


транспортгород

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика