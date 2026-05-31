Более 15 тыс детских карт москвича привязано для оплаты проезда в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 15 тысяч детских карт москвича привязали родители в приложении "Метро Москвы". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Привязка карты москвича несовершеннолетнего позволяет отслеживать поездки детей и баланс счета карты.

Благодаря сервису можно приобретать для ребенка абонементы на проезд онлайн, отслеживать историю проходов в городском транспорте и контролировать оплату проезда при входе в транспорт.

Ежегодно по карте москвича совершается более 1 миллиарда поездок. Их владельцы могут совершать бесплатные или льготные поездки по Москве и Подмосковью на метро, МЦК, МЦД, электропоездах, автобусах, трамваях. Кроме того, они получают скидки у партнеров программы.

Бесплатно пользоваться регулируемыми маршрутами подмосковного наземного транспорта могут пенсионеры, ветераны, инвалиды и их семьи, почетные доноры России, многодетные семьи.

Ранее стало известно, что за 13 лет в Москве выпустили 54 миллиона карт "Тройка". С момента появления такого проездного пассажиры в столице и регионах совершили по нему свыше 22,4 миллиарда поездок. С конца 2023 года все "Тройки" производят в Москве. Так их выпуск не зависит от внешних факторов.

