Тестирование оплаты по биометрии началось на маршруте электробуса м53

Тестирование оплаты по биометрии началось в 18 электробусах маршрута м53 в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, специалисты тестируют систему автоматического определения местоположения в закрытом режиме. Благодаря этой технологии можно точно понять, в каком именно электробусе находится пассажир, что позволяет произвести оплату проезда.

Сейчас проверяется работа двух способов подтверждения – по Bluetooth-метке или через камеры в салоне. Чтобы в дальнейшем пассажиры смогли пользоваться сервисом, им необходимо будет войти в приложение "Метро Москвы", подтвердить свое местоположение и оплату.

По словам Ликсутова, если пассажир захочет оплатить проезд картой "Тройка" или любым другим удобным для него способом, средства по биометрии списываться не будут. После испытаний и развития системы она появится во всех основных видах общественного транспорта.

Тем временем в Москве оплатой проезда по биометрии пользуются уже 800 тысяч человек. С момента запуска этой системы в 2021 году пассажиры оплатили таким способом более 200 миллионов поездок. Кроме того, число пользователей сервиса в 2025-м выросло в два раза.

