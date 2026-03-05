Форма поиска по сайту

05 марта, 11:12

Транспорт

В метро Москвы установят 160 цифровых указателей до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В метро Москвы установят еще 160 цифровых указателей до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, такая навигация появится на новой Рублево-Архангельской линии, которая еще строится. Она станет третьей линией после БКЛ и Троицкой, где будут только цифровые указатели.

Отмечается, что такая навигация более эффективна, чем обычная. На цифровых указателях можно разместить больше дополнительной информации, а все основные сведения о поездке находятся в одном месте. Например, на них появляются предупреждения об изменении маршрутов наземного транспорта рядом со станциями метро.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что первая в России цифровая станция метро открылась в 2024 году – это "Марьина Роща". Там сделали цифровую навигацию и разместили интерактивную стойку "Живое общение".

Как рассказал Ликсутов, технология загрузки информации на указатели была разработана отечественными инженерами. Благодаря этому пассажиры могут быстро узнать об изменениях в работе транспорта. До 2030 года планируется разместить 3,4 тысячи инновационных указателей на уже существующих и будущих станциях метрополитена.

Ранее стало известно, что новая напольная навигация появилась более чем на 110 пересадочных станциях метрополитена Москвы. Благодаря термопластику специалисты могут легко изменять ее расположение, не повреждая напольное покрытие. Также они могут оснащать указателями станцию всего за одну ночь.

Первый участок новой Рублево-Архангельской линии столичного метро откроется в 2026 году

