05 марта, 10:31

Мэр Москвы

Собянин: оплата по биометрии появится в наземном городском транспорте

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Москва продолжит внедрять биометрию на станциях МЦД и наземном городском транспорте. В столице появится больше турникетов и инновационных терминалов по продаже билетов, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мэр подчеркнул, что благодаря новым турникетам пропускная способность станций метро вырастет до 40%. Кроме того, скорость обслуживания пассажиров увеличится в 2 раза. В общей сложности в этом году планируется установить в метро 85 новых турникетов, а также 450 автоматов и терминалов.

"Как всегда, в центре нашего внимания – развитие билетной системы. Сейчас уже представлены самый широкий в мире выбор способов оплаты проезда и гибкое тарифное меню под разные запросы и потребности пассажиров", – отметил глава города.

Собянин отметил, что биометрия уже стала наиболее выгодным способом оплаты проезда. В 2025 году ее внедрили на всех турникетах станций метро и МЦД. При этом число пользователей выросло вдвое, превысив 710 тысяч человек.

Кроме того, город постоянно работает над повышением комфорта передвижения пассажиров общественного транспорта, в том числе маломобильных граждан. Их сопровождают специалисты Центра обеспечения мобильности. Они также оказывают информационную поддержку. За год количество маршрутов сопровождения ЦОМП достигло 370. Более того, на 263 станциях появилась специальная навигация.

Ранее Собянин рассказал об утвержденных планах развития транспортной системы Москвы на 2026 год, а также поделился итогами прошлого года. Основным результатом 2025 года мэр столицы назвал повышение доли поездок на городском транспорте до 70%. Он подчеркнул, что москвичи все чаще отказываются от личных автомобилей.

Первый беспилотный поезд без пассажиров можно увидеть в столичном метро

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

