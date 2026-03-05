Прокурор попросил заочно назначить телеведущей Лазаревой 7 лет колонии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Татьяна Лазарева признана иноагентом в РФ, включена в перечень террористов и экстремистов)

Прокурор попросил назначить телеведущей и актрисе Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) 7 лет колонии заочно с учетом нового дела. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Леонид Соловьев.

Представитель гособвинения также потребовал запретить Лазаревой 4 года заниматься администрированием сайтов, указал правозащитник.

Ранее телеведущую заочно приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Позднее Мосгорсуд отменил ее приговор и назначил новое рассмотрение дела.

Кроме того, актриса заочно осуждена на 6,5 года по делу об оправдании терроризма.