Телеведущая Татьяна Лазарева записала видео на фоне флага Украины

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов (Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфин

Российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ; внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) сняла видео на фоне украинского флага и опубликовала его в своем телеграм-канале.

Она рассказала, что вернулась к себе домой, в Испанию. До этого ведущая была в Черногории, где участвовала в съемках передачи о детях и подростках.

По словам Лазаревой, после возвращения в Испанию она приступила к съемкам видео в разговорном жанре для YouTube-канала.

Лазарева была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года. Это произошло после того, как она высказалась об атаках украинских дронов по российским территориям.

В свою очередь, Генпрокуратура России объявила о начале проверки в отношении Лазаревой по статье об оправдании терроризма. Спустя время МВД объявило телеведущую в розыск, а после ее заочно арестовали.

В конце ноября того же года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение, а в конце декабря ее заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма.

