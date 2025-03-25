25 марта, 18:29Шоу-бизнес
Телеведущая Татьяна Лазарева записала видео на фоне флага Украины
Фото: ТАСС/Вадим Тараканов (Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфин
Российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ; внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) сняла видео на фоне украинского флага и опубликовала его в своем телеграм-канале.
Она рассказала, что вернулась к себе домой, в Испанию. До этого ведущая была в Черногории, где участвовала в съемках передачи о детях и подростках.
По словам Лазаревой, после возвращения в Испанию она приступила к съемкам видео в разговорном жанре для YouTube-канала.
Лазарева была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года. Это произошло после того, как она высказалась об атаках украинских дронов по российским территориям.
В свою очередь, Генпрокуратура России объявила о начале проверки в отношении Лазаревой по статье об оправдании терроризма. Спустя время МВД объявило телеведущую в розыск, а после ее заочно арестовали.
В конце ноября того же года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение, а в конце декабря ее заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма.