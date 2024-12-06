Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о желании вернуться в Россию

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что хотела бы вернуться в Россию. Об этом она на YouTube рассказала своей коллеге Фариде Курбангалеевой (признана иноагентом, включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Конечно, я не исключаю, что я туда вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю", – сказала Лазарева.

При этом она также допускает вариант, при котором не сможет вернуться на родину.

Телеведущую внесли в перечень террористов и экстремистов 19 июня. В одном из интервью она высказалась о террористических атаках беспилотников ВСУ по территории России.

Генпрокуратура РФ сообщила о начале проверки в отношении Лазаревой по статье об оправдании терроризма, а МВД объявило ее в розыск. В отношении нее также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце ноября прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу телеведущей. Позже военный суд зарегистрировал материалы уголовного дела о пропаганде терроризма в отношении Лазаревой.