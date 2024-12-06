Юрист Соловьев предложил упростить процедуру лишения звания "Народный артист"

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил упростить процедуру лишения звания "Народный артист" для тех, кто занимается антироссийской деятельностью. С такой просьбой он обратился к председателю комиссии по государственным наградам при президенте РФ Дмитрию Миронову, сообщает RT.

Профессор напомнил, что по закону награжденного могут лишить государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда. Как считает Соловьев, такая законодательная норма снижает возможности для принятия справедливого и оперативного решения в отношении тех, кто, имея звание народного артиста, фактически предал народ.

"Прошу вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич, рассмотреть возможность создания правового механизма, позволяющего возбуждать ходатайства о лишении почетного звания "Народный" без вступления в силу обвинительного приговора в совершении уголовного преступления", – заявил Соловьев.

Такие ходатайства, по его мнению, могут возбуждаться за деятельность в ущерб безопасности государства, за дискредитацию ВС России, за призывы о введении санкций, производство и распространение экстремистских материалов, за незаконные действия по отношению к государственным символам, а также за нахождение под иностранным влиянием или выполнение функций иноагента.

Соловьев отмечает, что создание такого механизма станет мощным фактором восстановления справедливости, прекратит дискредитацию почетного звания и возвратит ему былой авторитет и значимость.

В начале года глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил внести в Госдуму инициативу, позволяющую лишать званий заслуженного и народного артиста России из-за неприемлемого и безнравственного поведения их обладателей.

По словам Слуцкого, среди артистов есть множество незаурядных личностей. Однако, продолжил политик, их поведение неприемлемо, если оно идет вразрез с тем, что в настоящий момент необходимо культуре государства.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России Совет по этике. Он отметил, что необходимость такого совещательного органа уже назрела.